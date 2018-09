Po Muri, Mariboru, Kopru in Domžalah bodo danes in jutri znani še zadnji štirje četrtfinalisti slovenskega pokala v nogometu. Favoriti za napredovanje so Gorica, Aluminij, Celje in Olimpija, a se v pokalnem tekmovanju pogosto dogajajo presenečenja. Danes bodo na sporedu tri tekme, jutri ob 18. uri bo Olimpija v Stožicah gostila Triglav.

Brda – Gorica, danes ob 15.30 (sodnik: Žganec): Tekma prijateljskih in sosedskih klubov, ki redno sodelujeta pri izmenjavi igralskega kadra. Del goriških mladih nogometašev se kali ravno v Vipolžah, kjer so neuspešno krenili v novo drugoligaško sezono. Brda so brez zmage prikovana na dno lestvice, a previdnost v goriških vrstah ne bo odveč. Naš namig: 2.

Korotan Prevalje – Aluminij, danes ob 18. uri (sodnik: Goričan): Korotan je še zadnji četrtoligaš z možnostjo uvrstitve v četrtfinale pokala, a naloga za nekdanjega prvoligaša proti Aluminiju ne bo enostavna. Kidričani so v minuli sezoni igrali v finalu pokala, ko jih je visoko premagala Olimpija. Varovanci Oliverja Bogatinova so hodili po robu v prvem krogu, ko so komajda strli odpor tretjeligaškega kluba Grad iz Prekmurja. Naš namig: 2.

Celje – Krško, danes ob 19. uri (sodnik: Borošak): Edini prvoligaški obračun dneva. Tekmeca sta se v osmini finala pomerila že pred dvema letoma, ko so bili po streljanju enajstmetrovk srečnejši posavski nogometaši. Celje v letošnji sezoni prve lige po igri ne navdušuje, so pa varovanci trenerja Dušana Kosiča v minulem krogu vpisali prvo zmago sezone. Čeprav so bili v Velenju nadigrani, je zadetek Mitje Lotriča zadostoval za tri točke. Krško se je pogumno zoperstavilo Mariboru, ki je v drugem polčasu z dvema hitrima zadetkoma vpisal novo zmago. Posavskega trenerja Alena Ščulca sta razveselila prihoda Daliborja Volaša in Anteja Vukušića, ki sta zaostrila konkurenco v napadu. Naš namig: 0.