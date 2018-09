Do težav s prevelikim številom nepokopanih trupel je prišlo zaradi mehiškega zakona, ki prepoveduje kremacijo trupel ljudi, ki so umrli nasilne smrti. Pomanjkanje prostora v mrtvašnicah in na pokopališčih je logična posledica nasilja, ki že desetletja prežema Mehiko, v zadnjih mesecih pa je še posebej v razmahu. Oblasti so se reševanja težave lotile nekoliko prepozno: nova mrtvašnica, ki bo lahko sprejela do 700 trupel, je v gradnji, a do dokončanja objekta je še najmanj poldrugi mesec. Do takrat je težavo potrebno reševati drugače. Kot začasna rešitev se je uveljavil kontejner, ki ga prestavljajo iz predmestja v predmestje.

»To je bolno« »Naši otroci tekajo tod naokoli ... To je bolno,« pravi José Luis Tovar, prebivalec predmestja, kamor so namestili hladilni zabojnik, v katerem je med 100 in 160 trupel. Kontejner je bil pred tem parkiran v nekem zapuščenem skladišču v soseski Duraznera, a so se tamkajšnji stanovalci pritoževali zaradi smradu in močno povečanega števila muh. Zabojnik so nato prestavili na prazno parcelo v predmestju Tlajomulco de Zúñiga, a tudi tamkajšnji prebivalci niso navdušeni nad polnim kontejnerjem trupel. »Ne želimo ga tu. Naj ga prestavijo kam drugam. Smrdi,« je bil za BBC jedrnat Tovar. Mehika sodi med države z najvišjo stopnjo nasilja. Od konca leta 2006 je brez sledi izginilo ali bilo ubitih najmanj 200.000 ljudi. Kot leto, v katerem je nasilne smrti umrlo največ ljudi, se je v zgodovino zapisalo leto 2017, ko so mehiške oblasti zabeležile 31.000 umorov, navaja Reuters. Zvezna država Jalisco je sicer dom ene najnasilnejših kriminalnih združb v državi, kartela Jalisco New Generation.