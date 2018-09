Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na ruske vire, se je blagovna menjava med državama v prvi polovici letošnjega leta povečala za 30 odstotkov, medtem ko se je prejšnje leto povečala za 25 odstotkov.

Iz Kremlja so še sporočili, da sta se Orban in Putin pogovarjala tudi o poglobitvi dvostranskega sodelovanja in mednarodnih temah. Orban, ki mu je Evropski parlament nedavno uradno očital kršitev evropskih temeljnih vrednost, sedaj poskuša okrepiti povezave z Rusijo, ki v številnih evropskih državah podpira desničarska in protievropska gibanja, še navaja dpa.