»Premalo nas je, da bi si lahko privoščili povprečje. Premalo nas je, da bi bili videni v povprečju. Zato moramo biti realni in si želeti nemogoče,« je v nagovoru po uradnem prevzemu dolžnosti zbranim gostom, med katerimi je bil tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan, dejal Kačič.

Osrednji govornik inavguracije je bil svetovalec predsednika republike Boštjan Žekš, ki je poudaril, da je zagotovo pomembno, kdo in kako vodi univerzo, zato je inavguracija novega rektorja vedno pomemben dogodek. Sicer pa so po njegovem mnenju pri ustaljenih univerzah, kakršna je tudi mariborska, glavni cilji že dogovorjeni in znani.

»To so kakovostno raziskovalno delo, dobra pedagoška dejavnost, skrb za študente, dobre povezave z drugimi slovenskimi univerzami, aktivno mednarodno sodelovanje in dobre komunikacije z oblastmi. Pomembno pa je, kako se teži k tem ciljem. Tako da se sliši vsak glas na univerzi ter da se na koncu sprejme večinska odločitev, ki se je potem vsi zavedajo in držijo,« je dejal Žekš in Kačiču v luči nekaterih preteklih dogodkov pri vodenju zaželel mirnega morja in enakomernega vetra.