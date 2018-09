Ferarri namerava od 2019 do 2022 na trg poslati 15 novih modelov, je v predstavitvi razvojnega načrta podjetja do leta 2022 povedal prvi mož podjetja Louis Camilleri. Skoraj 60 odstotkov modelov bo na koncu tega obdobja hibridnih, je dodal.

Z vidika porabe goriva zelo požrešni ferarriji se sicer po svetu soočajo z vse bolj zaostreno regulacijo, pa tudi vse bolj okoljsko osveščenimi potencialnimi lastniki. Tako bo podjetje s hibridnimi avtomobili »zadostilo zahtevam regulatorjev, pa tudi željam kupcev po občutno izboljšanih izpustih ob ohranitvi voznih občutkov, ki ferrarije delajo tako unikatne«, je dejal Camilleri.

Ferrari je sicer nekoliko zmanjšal načrtovani srednjeročni dobiček pred obrestmi, davki in amortizacijo. Ta naj bi tako leta 2022 znašal med 1,8 in dvema milijardama evrov. »Tudi če bo zahtevno, smo prepričani, da je to mogoče doseči. To je ambiciozen, a uresničljiv načrt,« je poudaril Camilleri.

Pokojni dolgoletni legendarni šef Ferrarija Sergio Marchionne je pred tem cilj postavljal pri dveh milijardah evrov.

V skladu z načrtom naj bi podjetje prihodke s 3,4 milijarde evrov v letu 2017 dvignilo na pet milijard v letu 2022. Glavni adut pri tem bodo novi avtomobili.