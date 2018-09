V evropski komisiji ne pojasnjujejo konkretnih razlogov, zakaj se predsednik komisije Jean-Claude Juncker ni odločil slediti nasvetom pomočnice generalnega direktorja pravne službe Karen Banks, ki je predlagala, da komisija pravni službi naloži pripravo uradnega pravnega mnenja komisije ob slovenski notitikaciji tožbe proti Hrvaški. O teh ne želi špekulirati niti slovenska komisarka Bulčeva. Vendarle pa ocenjuje, da evropska komisija na Sodišču EU, kjer se sedaj nadaljuje slovenski postopek proti Hrvaški, ne bo mogla zavzeti drugačnega stališča kot je razvidno iz mnenja pravne službe evropske komisije.

Evropska komisija je glede arbitražnega postopka in spoštovanja odločbe dvakrat - 4. julija 2017 in 20. decembra 2017 - sprejela zelo jasno stališče, da je razsodbo potrebno spoštovati. To stališče je poudaril tudi prvi podpredsednik komisije Timmermans. Pravno mnenje komisije ni bilo uvrščeno na dnevni red zasedanja komisije, zato se o tem ni razpravljalo. Dnevni red zasedanja komisije določa predsednik, to je njegova suverena odločitev.

Komisija ni primorana podati mnenja v okviru 259. člena pogodbe EU. V tem primeru ga ni podala. Do zdaj je podala mnenje v samo polovici primerov. Komisija svoje odločitve sprejema na podlagi mnogih dokumentov, med drugim tudi na podlagi mnenja pravne službe. Komisarji pa vsebine obravnavamo samo, če so uvrščene na dnevni red.

To vprašanje prosim naslovite na predsednika komisije. Odločitev kaj bo in kaj ne bo na dnevnem redu je v rokah predsednika.

Postopki so sedaj jasni, zadeva je na sodišču. Čakamo na odločitev.

Stališče komisije je jasno - razsodbo je potrebno spoštovati. Menim, da bo takšno stališče zagovarjala tudi tekom sodnega postopka.