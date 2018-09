Policisti so včeraj popoldan reagirali na obvestilo, da je s parkirišča na Istrski cesti nekdo odpeljal manjše tovorno vozilo Mercedes Sprinter bele barve s kesonom, na katerem je bilo dvigalo. Ker je imelo vozilo vgrajen GSM sprejemnik, so videli, da se pelje po avtocesti proti Kastelcu. Policisti so ga takoj izsledili, vendar voznik na znake policije ni ustavljal, temveč je vijugal po cesti. Ustavili so ga na počivališču Studenec, ga prijeli in mu odvzeli prostost. Šlo je za 15-letnika iz enega od vzgojnih zavodov, pri sebi pa je imel nož. Je hkrati četrti mladoletnik, ki je pred dvema dnevoma iz vozila policistom pobegnil.

Vozilo je bilo vrnjeno lastnikom, policisti pa so ugotovili, da je 15-letnik pred tem vlomil v vozilo, s katerega je ukradel ročno uro, zatem pa še v vozilo, od koder je odnesel nahrbtnik s fotoaparatom in jakno. Pri ustavitvi je imel predmete pri sebi.

Oseba je povezana s krajo, o kateri smo pisali včeraj.