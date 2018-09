Lipovška je papež Benedikt XVI. imenoval za škofa leta 2010, pri čemer je nasledil prvega škofa celjske škofije Antona Stresa. Svoj odstop je papežu julija ponudil zaradi splošnega navodila Katoliške cerkve za škofe, da ob dopolnitvi 75 let ponudijo odstop. Na odločitev o tem, ali bo papež odstop sprejel, vplivajo različna dejstva, med drugim tudi zdravstveno stanje posameznega škofa. Škofu Lipovšku je npr. v zadnjih letih uspelo dobiti bitko s težko boleznijo.

V začetku julija je praznoval zlato mašo ob 50-letnici duhovništva. V njegovi rojstni župniji v Vojniku so zlatomašno slavje ponovili konec avgusta. Njegovo prvo kaplansko mesto je bilo v osrednji celjski župniji sv. Danijela, ki je zdaj stolna župnija.

V 70. letih prejšnjega stoletja je bil Lipovšek na podiplomskem študiju v Rimu, in sicer na papeškem visokošolskem zavodu sv. Anzelma. Doktorat je opravil iz liturgike, ki jo je pozneje predaval med drugim na mariborski teološki fakulteti. Leta 1984 je bil imenovan za mariborskega stolnega župnika. Opravljal je tudi druge odgovorne cerkvene službe in imel različne zadolžitve. Med drugim je vodil odbor za pripravo obiska papeža Janeta Pavla II. v Sloveniji leta 1996 in 1999.

Med opravljanjem škofovske službe v Celju je bil od leta 2013 tudi apostolski administrator mariborske nadškofije. Nalogo upravitelja mariborske nadškofije je opravljal po odstopu mariborskega nadškofa Marjana Turnška.

Celje je postalo sedež škofije leta 2006, po 1400 letih. Na območju celjske škofije je 333 cerkva in 112 župnij, v katerih živi okoli 300.000 ljudi. Ozemlje celjske škofije obsega ne le Celje, temveč tudi severni del Posavja, vključno z Brežicami in Dobovo, ter del Zasavja skupaj s Trbovljami in Hrastnikom.