Okrožno sodišče v Ljubljani je namreč letos ob obravnavi tožbe za določitev deležev na skupnem premoženju v višini 136.838 evrov pritrdilo državi in določilo, da je delež Bavčarja na skupnem premoženju - nepremičninah - tričetrtinski, delež njegove soproge pa obsega eno četrtino.

Tožbo proti nekdanjemu prvemu možu Istrabenza in njegovi soprogi je v imenu države vložila Finančna uprava RS (Furs), saj Bavčar dolguje državi, ta pa želi od njega izterjati sredstva tudi s prodajo nepremičnin, ki pa so bile prepisane na njegovo ženo. Bavčar, ki na Dobu prestaja zaporno kazen, se je namreč po obsodbi v zadevi Istrabenz znašel tudi na seznamu davčnih neplačnikov, po poročanju medijev pa je pred leti hišo v Murglah prepisal na ženo, na hišo pa vpisal zemljiški dolg. Prav v povezavi s to hišo pa je Furs vložil tožbo.

Sodišče je sicer tožbeni zahtevek zavrnilo v delu, kjer je država zahtevala tudi ugotovitev in določitev deleža na vozilu, saj je ocenilo, da gre za posebno premoženje Bavčarjeve soproge Ljubomire Hörtner Bavčar.

Bavčarjevi odvetnici sta v sojenju poudarjali, da je tožba Fursa nesklepčna, nelogična in neživljenjska. Opirala naj bi se na okrog 24 milijonov evrov prihodkov iz let 2007 in 2008, odvetnici pa sta prepričani, da želi Furs od Bavčarja pravzaprav izterjati plačilo davščin za 18 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi, ugotovljene v kazenski zadevi Istrabenz.