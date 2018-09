Trump je doslej že uvedel carine na kitajski uvoz, vreden 50 milijard dolarjev, Kitajska je odgovorila z enako mero in po besedah ekonomista organizacije Bloomberg Toma Orlika »trgovinski prepir s slepimi naboji« med ZDA in Kitajsko prehaja v trgovinsko vojno s pravimi naboji. Kitajska je že vnaprej zagrozila, da bo na nove Trumpove carine odgovorila z enako mero in predsednik ZDA je zagrozil, da bo v tem primeru začel tretjo fazo carin, ki bo zadela kitajski uvoz, vreden še 267 milijard dolarjev. Urad trgovinskega predstavnika ZDA je s predlaganega seznama blaga, ki ga bodo doletele carine, črtal 297 kategorij produktov, med njimi Applove pametne ure in podobne tehnološke izdelke za široko potrošniško porabo.

Izvzete so tudi določene sestavine za kemikalije, ki se proizvajajo v ZDA v predelovalni industriji in kmetijstvu, pa med drugim kolesarske čelade in otroški sedeži.

Carine pa bodo doletele za 23 milijard dolarjev uvoza iz široke kategorije »z internetom povezanih naprav«, čeprav med njimi ni pametnih telefonov iPhone. Ti telefoni in drugi izdelki, ki jih sestavljajo ali proizvajajo na Kitajskem, pa bodo zagotovo deležni carin v Trumpovem tretjem krogu oziroma fazi. »Zelo jasni smo bili glede sprememb, ki jih mora narediti Kitajska, in smo ji dali vse priložnosti, da nas začne pošteno obravnavati. Ampak doslej svojih praks ni bila pripravljena spremeniti,« je sporočil Trump.