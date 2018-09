V sredo bo sončno, jutro bo ponekod megleno. Popoldne bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. V četrtek popoldne bodo predvsem v hribih možne posamezne plohe ali nevihte, na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Še bo zelo toplo za ta čas.