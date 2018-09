Musk je dejal le, da bo Maezawa za polet odštel veliko denarja. Japonec bo okoli Lune poletel v raketi Big Falcon, ki jo SpaceX še razvija. Vesoljsko plovilo, dolgo 118 metrov in s premerom devet metrov bo po navedbah Muska stalo pet milijard dolarjev. Po temeljitih preizkusih bo bogataš predvidoma leta 2023 poletel na enotedensko pot okoli Lune. »O tem sanjam že vse življenje,« je na novinarski konferenci na sedežu SpaceXa v Kaliforniji dejal 42-letni Maezawa, ki je leta 1998 ustanovil podjetje Start Today, leta 2004 pa spletno trgovino z oblačili Zozotown. »Že od otroštva obožujem Luno,« je dodal.

Ljubitelj umetnosti in zbiratelj umetnin je napovedal še, da bo s seboj na pot povabil šest do osem umetnikov z vsega sveta, ki bodo lahko brezplačno potovali okoli Lune in pri tem dobili navdih za svoje umetnine. Prepričan je namreč, da bi bil svet danes morda drugačen, če bi umetniki, kot so Pablo Picasso, John Lennon Michael Jackson in Coco Chanel, šli na Luno in si jo ogledali od blizu. »Ljudje so ustvarjalni in imajo veliko domišljije. Vsi imamo lahko sanje, kakršnih ni imel še nihče, pojemo pesmi, ki še niso bile zapete, in naslikamo slike, kakršnih doslej še ni bilo,« je Maezawa zapisal na družbenem omrežju Instagram. Katere umetnike bo povabil s seboj, še ni razkril.

Je pa povedal, da je na Twitterju ustvaril oznako #dearMoon, pod katero bodo ljudje lahko delili svoje ideje.