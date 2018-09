Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) in Pergam od nove ministrice za delo Ksenije Klampfer pričakujeta enako skrb za delavce, kot jo ministrstvo in gospodarstvo namenjata delodajalcem. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič opozarja, da plače niso problem le v javnem, ampak so čedalje večji vir nezadovoljstva tudi v zasebnem sektorju. Dodala je, da med sindikati javnega in zasebnega sektorja že potekajo pogovori o skupnem sodelovanju pri aktivnostih za dvig plač, ki jih lahko zelo hitro tudi uresničijo.

