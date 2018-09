Ljubljančan iz Fužin je uresničil otroške sanje o službi profesionalnega nogometaša. Mati narava ga je obdarila z vsem, kar potrebuje vrhunski vratar. Talent je s trmo in predanim delom izbrusil do popolnosti. Odlikujeta ga še zmagovalna miselnost in izjemna samozavest. Višina 193 centimetrov je idealna za vratarja. Ima širok razpon rok in atletsko postavo. Je izjemno eksploziven, zato je hiter na črti in spreten pri obrambah strelov z bližine. Ima sloves akrobata z dobrimi refleksi in odličnim pregledom nad igro, zato spretno postavlja soigralce. Slabši je pri lovljenju dol