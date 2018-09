»Od oktobra lani, ko se je začela obnova Glavnega trga, pa do septembra letos nam je obisk v prodajalni upadel za približno 70 odstotkov,« pravi Ana Petančič, lastnica prodajalne A1 na Rozmanovi ulici. Kot večina podjetnikov v mestu tudi Petančičeva zbira dokumentacijo, da bo na občino vložila zahtevek za nadomestilo škode oziroma izpada dobička zaradi prenove mestnega jedra.

»Kar precej papirologije je potrebne za vložitev tega zahtevka, je pa tudi res, da nas nihče ni prav posebej spodbujal k oddaji zahtevkov, kaj šele, da bi nam o tem kaj razložili. Le v začetku poletja na sestanku so nam omenili, da imamo to možnost, in to je bilo vse,« pravi Petančičeva, ki je tudi direktorica zavoda Grem v mesto, ki združuje podjetnike, delujoče v mestnem središču.

Glavnina del končana sredi novembra Kot je občina zapisala v pozivu, ki ga je na svoji spletni strani objavila v začetku poletja, bodo pri odmeri odškodnin upoštevali tudi že pridobljene koristi v zvezi z obnovo Glavnega trga, denimo oprostitev plačevanja najemnine v času obnove. Po besedah župana Gregorja Macedonija je zahtevke v prvem krogu, to je za povračilo za obdobje od 18. septembra lani do konca leta, oddalo nekaj več kot deset podjetnikov. Popolni in upravičeni so bili štirje zahtevki, vse ostale je občina pozvala k dopolnitvi vloge. A Novomeščani bodo morali še malo potrpeti, kajti obnova Glavnega trga, ki se je začela konec lanskega septembra, se bo nekoliko zavlekla. Medtem ko so na občini lani ob začetku gradbenih del napovedovali, da bo skoraj sedemmilijonska obnova zaključena v desetih mesecih, je zdaj jasno, da bodo gradbena dela na osrednjem Glavnem trgu končana sredi novembra, ko bodo trg tudi sprostili za uporabnike. Pogodbeni rok za izvedbo vseh del, vključno z deli na Pugljevi ulici in Rozmanovi ulici na odseku do Foto Asje, pa je po Macedonijevih besedah z aneksom zaradi nepredvidenih posegov prestavljen na 10. december. »Vsekakor si želimo, da bi bila dela zaključena do začetka zime,« dodaja župan. Medtem ko so nedavno sprostili promet s Sokolske ulice po Kandijskem mostu, zdaj polagajo zaključi tlak na srednjem delu trga, urejajo hišne priključke in betonirajo pločnike, v prihodnjih tednih sledijo zaključna dela na Pugljevi ulici, danes pa naj bi začeli priprave na izkope za komunalno infrastrukturo na Rozmanovi ulici.