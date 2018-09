»Letalo nas je zanimalo. In ko je katarski emir to izvedel, nam ga je podaril in dejal, da noče turškega denarja,« je poudaril Erdogan. Dodal je, da ga bo uporabljal za svoja potovanja, vendar pa »letalo ni moje, ampak je od turške republike«, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Turški predsednik je tako odgovoril na kritike poslancev glavne turške opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP). Zatrdili so, da so v podjetju Boeing potrdili, da je bilo letalo kupljeno.

Vodja CHP Kemal Kilicdaroglu se je v odzivu na današnje Erdoganove izjave vprašal o predsednikovi časti, ker je sprejel takšno darilo. »Kako, da se ne počutite nelagodno pri tem,« je dejal.

Erdogan mu je odvrnil, da gre za državno lastnino, vredne turškega pomena.

Mediji iz zalivskih držav poročajo, da je podarjeni jumbo jet del emirjeve osebne flote. V njem je 76 sedežev, ima pa tudi luksuzne kabine. Vreden naj bi bil okoli 400 milijonov ameriških dolarjev.

Letalo je po navedbah AFP znak tesnih odnosov med Doho in Ankaro, ki obema koristijo v težavnih obdobjih. Katar je avgusta, ko so ZDA proti Turčiji uvedle gospodarske sankcije, kar je oslabilo turško gospodarstvo, napovedal 15 milijard neposrednih naložb v Turčiji. Ankara pa pomaga Dohi, proti kateri so Savdska Arabija in njeni zavezniki leta 2017 uvedli embargo.