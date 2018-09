Na Nizozemskem so leta 2011 objavili poročilo o spolnih zlorabah otrok v Cerkvi od leta 1945, ki je razkrilo, da je bil vsak deseti otrok žrtev ene od oblik zlorab.

Časnik pa je konec tedna objavil prispevek, ki temelji na dokumentih preiskovalne komisije in lastni preiskavi. Iz njega je razvidno, da je bilo med letom 1945 in 2010 kar 20 od 39 nekdanjih višjih predstavnikov Cerkve vpletenih v afero, povzema poročanje časnika nemška tiskovna agencija dpa.

Od tega jih je 16 skušalo aktivno prikriti resnico in obvarovati duhovnike pred kazenskim pregonom, tako da so jih premestili. Duhovniki pa so nadaljevali z zlorabami tudi na drugih položajih. Štirje škofje so celo sami zlorabljali otroke. Od njih je sicer živ le še en, ki ni več aktiven v Cerkvi. Vsi primeri pa so tudi že zastarali.

Nizozemska organizacija žrtev zlorab v Cerkvi je medtem danes zahtevala ponovno preiskavo afere.

Afero so sicer začeli preiskovati leta 2010, leto kasneje pa so objavili poročilo, ki temelji na raziskavi med več kot 34.000 ljudmi. V njem so opozorili, da se predstavniki Cerkve niso ustrezno odzvali ali pomagali žrtvam, ker so želeli preprečiti afero.

Komisija, v kateri so bili med drugim nekdanji sodnik, univerzitetni profesor in psiholog, je ocenila da je bil eden od desetih nizozemskih otrok žrtev ene od oblik zlorab, številka pa se podvoji na 20 odstotkov, če upoštevajo otroke, ki so del svoje mladosti preživeli v katoliških ustanovah. Komisija je prejela 1800 pritožb o zlorabah v katoliških šolah, seminarjih in sirotišnicah.