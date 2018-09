Poleg tega je poudaril, da ubijanje psov in mačk zaradi mesa vznemirja tujce in lahko negativno vpliva na podobo civilizirane in moderne prestolnice. Suu, ki je svoje opozorilo objavil na uradni spletni strani mesta, s temi ukrepi želi do leta 2021 izkoreniniti steklino, Vietnamce pa bo težko prepričati, naj se odpovedo pasjemu in mačjemu mesu, saj velja za delikateso, ki daje moč. Samo v Hanoju živi skoraj 500.000 psov in mačk, od katerih jih deset odstotkov vzredijo v komercialne namene, tudi za prehrano. Tamkajšnji gostinci trdijo, da ljudje s tem nimajo težav. »Imam stranke iz Južne Koreje, ZDA in drugih držav,« na primer pravi lastnica hanojske restavracije s pasjim mesom Nguyen Thi Minh. Vztraja, da če je pasje meso pravilno skuhano, ne prinaša okužbe s steklino.