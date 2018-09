Direkcija za infrastrukturo bo predvidoma letos financirala pasivno protihrupno zaščito na 47 stavbah, ki so kritično preobremenjene s hrupom železniških postaj Zalog in Polje. Gre za menjavo vrat in oken na fasadah, ki so usmerjene proti železnici. Na javno naročilo za zamenjavo tega stavbnega pohištva je direkcija za infrastrukturo v avgustu dobila le eno ponudbo, in sicer gre za ponudbo družbe AJM okna, vrata in senčila. Na direkciji so dejali, da ponudbo še pregledujejo.

Če bo direkcija sklenila pogodbo z edinim ponudnikom, bo moral ta v desetih dneh po podpisu p