Nataša Kramberger: Prekleti potrošniki

Svet, še posebej pa Slovenija, ima toliko dobre umetnosti, da si jo moram nenehno sposojati (da ne rečem krasti). Še posebej poezija: slovenska poezija je sijajna! Pa proza tudi, ja, pa muzika. Ne sposojam si le jaz, prisežem, sposojajo (da ne rečem kradejo) si mnogi! Letošnje poletje me je obdarilo s kar nekaj vabili na poroke, rojstne dneve, okrogle obletnice, rojevali so se dojenčki in pisali telegrami, medtem ko je na sosednjem pokopališču vsake toliko izzvenel kakšen žalosten pogreb. In povsod: slovenska umetnost! Res dobra. Res sijajna. Res primerna za vsakršno priložnost. En sam citat brez citiranja!