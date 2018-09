Prvi vratar Olimpije Aljaž Ivačič je za predstavo na derbiju osmega kroga prve slovenske nogometne lige v Murski Soboti prejel največ glasov Dnevnikove žirije in postal najboljši igralec kroga. Na vročem gostovanju na stadionu Fazanerija je zaklenil vrata, pri ljubljanskem vodstvu z 1:0 pa ga je rešila tudi vratnica.

Aljaž Ivačič je produkt domžalske nogometne šole. Pri osemnajstih letih ga je v Stožice zvabil takratni športni direktor Olimpije Milenko Ačimović, a odmevne priložnosti ni dočakal. Ljubljanski prvoligaš ga je tako posodil v Rudarja iz Trbovelj, Belo krajino in Radomlje, od koder se je preselil na Ciper. V klubu Pafos pod vodstvom takratnega trenerja Luke Elsnerja so mu obljubili položaj vodilnega vratarja, a se mu sanje niso uresničile. Pafos je v svoje vrste naknadno pripeljal tudi Jana Koprivca, zato se je razočarani Ivačič odločil za prekinitev pogodbe. Vrnil je plačo, da je lahko postal prost igralec in se pred dobrim letom dni tik pred koncem prestopnega roka vrnil v Olimpijo, pri kateri se je Nejc Vidmar ravno odpravljal na operacijo. Ivačiču je največjo priložnost kariere zaupal nekdanji uspešni trener Olimpije Igor Bišćan in mu v spomladanskem delu prvenstva namenil številko ena, ko je Olimpija ujela drugi naslov prvaka v zadnjih treh letih.

Ivačič velja za skromnega in delavnega nogometaša, ki slovi po tehničnem znanju, zato med tekmami veliko igra z žogo. Šport je njegovo življenje, saj sta se njegov oče in brat ukvarjala s košarko. Njegov vzornik je vratar Interja Samir Handanović, ki ga je prepričal z mirnostjo med vratnicama, največ zaslug za njegov vzpon pa ime trener vratarjev v Olimpiji Dino Šeremet. »Ni me naučil le vratarske obrti, ampak tudi razmišljanja,« pravi Ivačič, ki je dočakal tudi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco, a uradnega nastopa še ni imel.