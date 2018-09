Nogometna liga prvakov kot najbolj opevan produkt Evropske nogometne zveze drevi odpira novo poglavje. Dvaintrideset evropskih klubov se bo potegovalo za žlahtni pokal s slonjimi ušesi, ki ga bodo podelili na finalnem večeru 1. junija prihodnje leto na madridskem stadionu Wanda Metropolitano.

V zadnjih petih letih je Real Madrid postal absolutni vladar evropskih nogometnih igrišč. Pred letošnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji je kapetan moštva Sergio Ramos še tretjič zapovrstjo dvignil pokal za naslov prvaka. Liga prvakov je za Real postala najljubše tekmovanje, ob čemer ne gre spregledati, da je bil madridski kolektiv za marsikatero zmago v izločilnih bojih nagrajen tudi s sodniško pomočjo. Pod zadnje uspehe Reala sta se podpisala trener Zinedine Zidane in portugalski napadalec Cristiano Ronaldo, ki sta poleti zapustila Madrid. Bo Real po odhodu glavnih tvorcev velikih uspehov v novi sezoni še vedno najboljši?

Realovi tekmeci pred začetkom nove sezone živijo za sestop kraljevega kluba z evropskega prestola. Krog favoritov za končno zmagoslavje ostaja enak kot v minulih letih. Napad na osvojitev lige prvakov so najbolj odkrito napovedali v Barceloni, kjer je novi kapetan Lionel Messi ocenil, da ima blaugrana primerno ekipo za največje uspehe. Javnost bo znova primerjala dosežke najboljših igralcev, med katerimi v ospredju ostajata Messi in Cristiano Ronaldo. Portugalec je s 120 zadetki najboljši strelec tekmovanja, a se po prestopu k Juventusu še privaja na strelsko formo. Ronaldo je v zadnjih treh letih vselej dobil tekmo za najboljšega evropskega strelca sezone, obrambo individualnega dosežka pa bo začel jutri v Valencii.

Novost tekmovanja je sprememba terminov tekem v skupinskem delu. Odslej se bosta dve tekmi v torek in sredo začeli ob 18.55, preostalih šest pa ob 21. uri. Nagradni sklad Uefe bo v novi sezoni s skoraj dvema milijardama evrov rekorden vseh časov. Novinka v sodobnem formatu lige prvakov bo poleg Young Boys in Hoffenheima tudi beograjska Crvena zvezda, ki bo nastopila v najatraktivnejši skupini z Liverpoolom, PSG in Napolijem. Zahtevno delo čaka tudi Barcelono, ki se bo pomerila z Interjem, Tottenhamom in PSV.