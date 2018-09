Po klicu, da ga napadajo neznanci, so se odzvali policisti iz Šentilja. Naleteli so na 31-letnika, s katerim so imeli opraviti že prej. Moški je bil nemiren, vpil je, pozneje pa skušal odtrgati modro luč z avta in nakazal, da bi se s policisti tepel. Ker ni upošteval opozoril, naj se umiri, sta policista zoper njega uporabila prisilna sredstva in počakala na reševalce.

Po prihodu reševalcev se je moški za trenutek pomiril, nato pa spet postal agresiven, med tem pa nenadoma izgubil zavest. Policista sta mu snela lisice, da sta ga reševalca lahko oživljala, vendar je kljub temu in kljub kasnejši dodatni zdravniški pomoči umrl. »Še posebej poudarjamo, da dosedanje ugotovitve kažejo na to, da smrt pokojnega nikakor ni povezana s posredovanjem policije in z uporabo prisilnih sredstev.