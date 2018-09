Aspirin ima sicer dokazano pozitivne učinke po srčnem napadu ali kapi, saj zdravilo redči kri in zmanjšuje možnost ponovnega napada. Vendar pa je samozdravljenje starejših z aspirinom lahko zelo nevarno, je pokazala raziskava.

Raziskava o koristih aspirina, ki so jo izvedli pri posameznikih v srednjih letih, je potrdila, da se različne nevarnosti jemanja tega zdravila s starostjo povečujejo, poroča BBC.

Raziskava je v ZDA in Avstraliji zajela 19.114 zdravih posameznikov, starejših od 70 let, ki niso nikoli imeli težav s srcem. Polovica je vsak dan pet let zaužila majhno dozo aspirina.

Tri poročila, objavljena v ugledni zdravstveni reviji New England Journal of Medicine, so pokazala, da aspirin ni zmanjšal tveganja za težave s srcem niti ni imel drugih za zdravje pozitivnih učinkov. Potrjeno pa je, da se je pri tistih, ki so jemali aspirin, pojavilo več ran na želodcu.

To pomeni, da milijoni zdravih ljudi po svetu, ki jemljejo aspirin brez medicinskih razlogov, to delajo po nepotrebnem, saj raziskava ni pokazala nobene splošne koristi, je dejal profesor John McNeil z univerze Monash. Dodal je, da bodo te ugotovitve zdravnikom pomagale pri odločitvi, ali naj aspirin zdravim ljudem predpišejo ali ne.