Projekt v okviru pobude »Inovativne pobude v mestih« sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj. Druge aktivnosti, ki jih v Odseku za prehrambeno kemijo izvajajo v okviru projekta, bodo predstavili na festivalu uporabe invazivnih tujerodnih rastlin, ki bo potekal 10. oktobra v Ljubljani.

Priprava jedi na kuharskih delavnicah

Na brezplačnih kulinaričnih delavnicah bodo udeležencem prikazali možnost uporabe mirabolane (Prunus cerasifera) in topinamburja ali laške repe (Helianthus tuberosus) za pripravo različnih jedi. Delavnice vodi Marjeta Cevc, predavateljica za področje kuharstva na Višji strokovni šoli Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana, ki bo predstavila recepte in prikazala pripravo različnih jedi iz mirabolane in topinamburja. Prva, demonstracijska delavnica, je bila 14. septembra, naslednji dve, kuharski, pa bosta potekali v soboto, 22. septembra, od 9. do 13.30 ure in v torek, 25. septembra, od 16. do 20.30. Na kuharskih delavnicah bodo udeleženci lahko sami sodelovali pri pripravi jedi in jih tudi degustirali. Prijave sprejemajo od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro na telefonsko številko (01) 306 46 79 in na e-naslov kulinaricne-delavnice@ljubljana.si. Zbiranje prijav se zaključi dva dni pred izvedbo delavnice oziroma ob zapolnitvi prostih mest po vrstnem redu prijav.