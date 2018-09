»Vesel sem, da vas vidim, tako da ne bova zgolj izmenjevala mnenj o najrazličnejših vprašanjih, ampak iskala rešitve,« je ob začetku po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Putin.

»Prepričan sem, da bo izjava po srečanju v Sočiju regiji dala upanje,« pa je poudaril Erdogan. »Mislim, da trenutno ne samo celotna naša regija, ampak cel svet gleda v Soči,« je dodal.

Predsednika sta se nato dogovorila za vzpostavitev demilitarizirane cone okoli Idliba, je po srečanju sporočil Putin.

V okviru dogovora bodo do 15. oktobra vzpostavili varno območje okoli 15 do 20 kilometrov globoko ob linijah med režimskimi in opozicijskimi enotami. Iz tega območja bodo umaknili tudi vso težko orožje, kot so tanki in raketni sistemi.

»Nadzor v demilitarizirani coni bosta skupaj izvajali mobilni patrulji turškega kontingenta in kontingenta ruske vojaške policije,« je pojasnil Putin.