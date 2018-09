Generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj je dejal, da je vesel, da so prišli do obravnave te točke, saj so si za to, da bi še letos lahko porabili 35 milijonov evrov, prizadevali tako v upravnem odboru kot skupščini zavoda.

Rebalans sicer le veča obseg prihodkov in odhodkov ZZZS v letošnjem letu ter določa, da bo za specialistično-ambulantno in bolnišnično zdravljenje namenjenih 29,2 milijona evrov, za osnovno zdravstvo 6,3 milijona, za socialne zavode pa slabih 600.000 evrov. O točni razporeditvi sredstev v programe pa bo odločeno v aneksu dva k splošnemu dogovoru.

Upravni odbor ZZZS se bo glede tega, kako predlagajo razporeditev sredstev, sestal še danes popoldne. Po predlogu vodstva ZZZS, o čemer bo danes razpravljal upravni odbor, bi operacije ušes, nosu, grla, na ožilju, operacije na stopalu, operacije kile, žolčnih kamnov, endoproteze kolka in kolena, ortopedske operacije rame, hrbtenice, artroskopske operacije, endoproteze gležnja, angiografijo, operacije karpalnega kanala in operacije ženske stresne inkontinence plačali glede opravljen program, torej neomejeno.

Za specialistično-ambulantna področja, kjer so čakalne dobe najdaljše, pa bi plačali do 20 odstotkov presega programa, kolikor ga imajo izvajalci sklenjenega z ZZZS za letošnje leto. Enako bi plačali 20-odstotno preseganje programa v zobozdravstveni dejavnosti.

Sušelj sicer upa, da ta ukrep ne bo gasilski. V ZZZS predlagajo, da bi takšno povečanje sredstev, ki bodo namenjena za zdravstvene storitve na področjih, kjer so najdaljše čakalne dobe, v prihodnjem letu vključili v reden program, je napovedal.

Predlogu rebalansa mora dati soglasje še vlada, prav tako bo vlada predvidoma v začetku oktobra odločala o spornih vprašanjih glede predlogov v aneksu dva k splošnemu dogovoru. Poleg ZZZS bodo namreč svoje predloge za porabo teh sredstev dali tudi ostali partnerji, ki se dogovarjajo o razdelitvi programa.

Sušelj meni, da se lahko izvajalci začenjajo pripravljati že danes, da bodo lahko izvajali program in ga v čim večji meri tudi izpolnili. Kot je opozoril, 35 milijonov evrov ni malo denarja. Če pa v celoti ne bo porabljenih v letošnjem letu, se bo 25 odstotkov ostalega denarja razporedilo v rezerve ZZZS in torej ne bo šlo v celoti za izvajanje zdravstvenih storitev.

Spremembe obveznega zdravstvenega zavarovanja se nanašajo predvsem na zobozdravstvo

Skupščina je danes tudi potrdila spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jih pripravljali od leta 2014. Po besedah Snežane Marković iz ZZZS gre za obsežne spremembe in dopolnitve pravil, ki vsebujejo spremembe v vseh vrstah pravic.

Večji sklop sprememb se nanaša na zobozdravstvene storitve. Medtem ko so bili zobni vsadki sedaj izjemoma pravica, pa bodo po novem postali pravica, opredeljena v pravilih obveznega zavarovanja. Spremembe se nanašajo tudi na pravice do zobotehničnih pripomočkov in do ortodontskega zdravljenja.

Po novem se bo število omejitev oploditev z biomedicinsko pomočjo nanašalo le na zunajtelesno oploditev. Širi se nabor bolezenskih stanj, katerih bolniki so upravičeni do zdraviliškega zdravljenja, in uvaja nov razlog za odlog začetka že odobrenega zdraviliškega zdravljenja.

S prenovljenimi pravili se pravica do obnovitvene rehabilitacije invalidov ne bo več izključevala z uveljavljanjem zdraviliškega zdravljenja, če gre za isto zdravstveno stanje. Določa se starost otrok, katerim se predpisujejo magistralna zdravila, prav tako se uvajajo štiri nove vrste medicinskih pripomočkov in izključujejo tri vrste, ki pa se po navedbah Markovićeve niso predpisovale že več let.

Spremembe pravil se nanašajo tudi na denarne dajatve in potne stroške. Pravica do spremstva za zdravljenje v tujini bo po novem tudi za bolnike, starejše od 18 let, če bodo za to utemeljeni zdravstveni razlogi. Spremljevalec bo lahko uveljavljal nadomestilo za plačo. Prenavljajo se določeni standardi zdravstvenih storitev, zobozdravstvenih materialov ter medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Nekateri predstavniki v skupščini ZZZS so sicer predlagali umik te točke z dnevnega reda, saj so spremembe pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v nasprotju z veljavnim dogovorom, ki ga je ZZZS sklenil z dobavitelji medicinsko-tehniških pripomočkov. Po njihovem mnenju so zato takšne spremembe v nasprotju z veljavno zakonodajo in s tem tudi protiustavne.