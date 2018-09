Andrej Hauptman selektor članske kolesarske reprezentance: Na enodnevnih dirkah je vse mogoče

Kolesarska zveza Slovenije je pred pričetkom svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo med 23. in 30. septembrom v avstrijskem Innsbrucku, priredila novinarsko konferenco. Na novinarski konferenci so svoja pričakovanja in želje predstavili selektorji in tekmovalci sami.