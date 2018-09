Britanska premierka kljub močni opoziciji v svoji konservativni stranki in kritikam iz Bruslja vztraja pri predlogu, ki ga je potrdila britanska vlada - da bi Velika Britanija ohranila trdne trgovske vezi z EU tudi po izstopu iz EU. V skladu s tem načrtom naj bi se med drugim izognili nadzoru na meji med Severno Irsko in Irsko in zaščitili dobavne verige za proizvodnjo, hkrati pa ne bi več priznavali pristojnosti Sodišča EU, nadzorovali bi migracije in vzpostavili lastno trgovinsko politiko.

Če se želi London izogniti možnemu scenariju »izstop brez dogovora«, druge možnosti ni, je v pogovoru za BBC dejala Mayeva. »Alternativa temu je, da ni dogovora,« je dejala Mayeva, ki se zavzema za mehkejšo različico razhoda z EU.

Britanska premierka, ki išče preboj v pogajanjih o brexitu in prihodnjih odnosih med EU in Veliko Britanijo, se bo v sredo in četrtek v Salzburgu udeležila neformalnega vrha EU. Tudi če v prihodnjih tednih pride do dogovora, ga mora potrditi še spodnji dom britanskega parlamenta, kjer Mayeva lahko pričakuje le šibko večino, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mayeva je v pogovoru za BBC izrazila prepričanje, da bo parlament dogovor med EU in Veliko Britanijo potrdil, obenem pa opozorila, da ni nobene alternative, če se želi London izogniti scenariju "izstop brez dogovora".