Inflacija v območju z evrom avgusta dosegla dva odstotka

Območje z evrom je avgusta zabeležilo dveodstotno inflacijo, julija 2,1-odstotno, je danes prve ocene s konca avgusta potrdil evropski statistični urad Eurostat. Inflacija v vsej EU je bila avgusta 2,1-odstotna, mesec prej 2,2-odstotna. Najnižjo stopnjo inflacije so avgusta zabeležili na Danskem (0,8 odstotka), Irskem in v Grčiji (v obeh 0,9 odstotka). Najvišjo rast cen življenjskih potrebščin pa so imeli v Romuniji (4,7 odstotka), Bolgariji (3,7 odstotka), Estoniji (3,5 odstotka) in na Madžarskem (3,4 odstotka). Inflacija na letni ravni se je v primerjavi z julijem znižala v 12 državah članicah EU, ostala stabilna v petih in se zvišala v 10 državah. Slovenija je avgusta zabeležila dveodstotno inflacijo. sta