»Cofound.it smo ustanovili, da bi izboljšali prakse zbiranja sredstev - to smo počeli na na začetku in upamo, da to počenemo tudi zdaj,« je zapisal Zakrisson. Lani so z izdajo prvih ponudb žetonov zbrali 15 milijonov dolarjev. Na platformi so sicer, kot navajajo, pregledali več kot 350 prijav projektov, objavili so jih 11.

Cofound.it naj bi imela za poplačilo vlagateljev na voljo 14,4 milijona dolarjev, obveznosti naj bi se gibale okrog 350.000 dolarjev.

Vodenje platforme je prevzel Ervin K. Uršič, ki bo bdel tudi nad uničenjem žetonov. Te bodo lastniki morali poslati na za to ustvarjeno spletno stran. Večina poplačil (več kot 90 odstotkov) bo po njegovih zatrdilih izvedena v 30 dneh.

Časnik Finance sicer danes poroča, da je imel Cofound.it lani 4,5 milijona milijona dolarjev prihodkov in 2,50 dolarja čistega dobička. Vrednost ethra, kriptovalute, za katero so prodajali svoje žetone, se je sicer od njihove prodaje znižala za približno četrtino.