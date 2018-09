Podmornica Kuroshio se je v četrtek v Južnokitajskem morju, jugozahodno od grebena Scarborough, ki ga nadzira Kitajska, pridružila trem japonskim vojaškim ladjam, piše časnik. Japonske pomorske obrambne sile so izvedle "protipodmorniško vajo", v okviru katere so preizkusile opremo za odkrivanje sovražnih podmornic s sonarnimi napravami, poroča časnik, ki se sklicuje na neimenovane vire v japonski vladi. Po trditvah japonskih virov gre za legitimno pomorsko vajo v nevtralnih mednarodnih vodah, kjer imajo japonske ladje pravico do plovbe pod mednarodnim pravom. Kitajska si lasti skoraj celotno Južnokitajsko morje, bogato z naravnimi viri, kjer je v minulih letih zgradila številne umetne otoke in na tem območju močno razširila svoje vojaške zmogljivosti.

Leta 2012 je Kitajska zasedla morski greben Scarborough, ki je bil do takrat ribolovno območje v filipinski gospodarski coni, od takrat pa se napetosti na tem območju stopnjujejo. Poleg Kitajske si namreč posamezne dele tega strateško pomembnega morja lastijo še Vietnam, Filipini, Malezija, Brunej in Tajvan. Po omenjeni vojaški vaji naj bi japonska podmornica načrtovala vzpostaviti stik z vietnamskim pomorskim vojaškim oporiščem Cam Ranh, in sicer v okviru prizadevanj Tokia po sodelovanju s Hanojem na področju obrambe. To bo po drugi svetovni vojni prvi stik japonske podmornice s strateško pomembnim pristaniščem v Vietnamu, še piše japonski časnik.

Zaradi militarizacije umetnih otokov v Južnokitajskem morju so sicer napeti odnosi med ZDA in Kitajsko. Ta je spomladi na umetnih otokih v Južnokitajskem morju namestila raketne sisteme. Na otočju Spratly zahodno od Filipinov naj bi vojaško zmogljivost okrepila z raketnimi sistemi za protiladijske izstrelke ter rakete zemlja-zrak. V tem spornem morju je namestila tudi sistem za motenje komunikacije in radarskega sistema.