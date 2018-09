Kot je dejal, ni dvoma, da Moskva finančno podpira Rusiji naklonjene skupine, da bi tako vplivala na izid referenduma. »Nakazali so denar in tudi vodijo širše kampanje za vpliv na referendum,« je dodal na letalu za Skopje. »Nočemo, da Rusija tukaj dela to, kar je poskusila že v številnih drugih državah,« je še poudaril ameriški obrambni sekretar in ob tem izrazil zaskrbljenost.

Na referendumu se bodo makedonski volivci izrekli o sporazumu, ki sta ga po desetletjih spora zaradi imena Makedonije Skopje in Atene podpisala junija letos. V skladu z dogovorom bi se država po novem imenovala Republika Severna Makedonija.

Zaev je medtem v odzivu dejal, da »nima dokazov, da bi Rusija skušala kakorkoli vplivati« na referendum. »Rusija je prijateljica Makedonije in ne nasprotuje makedonski pridružitvi EU, nasprotuje pa naši vključitvi v zvezo Nato. Pri tem so zelo jasni,« je povedal na novinarski konferenci, namenjeni svobodi medijev na Zahodnem Balkanu. »Skušamo razložiti, da za nas ni alternative popolni vključitvi v EU in Nato. Želimo zgraditi prijateljstvo z vsemi državami in Rusijo,« je poudaril na Medijskih dnevih EU-Zahodni Balkan 2018, ki potekajo v Skopju. Dodal je, da je seznanjen z informacijami o mrežah profilov, ki na družbenih omrežjih in tradicionalnih medijih širijo lažne novice. Ni želel govoriti o posameznih državah, ki širijo lažne novice. Je pa izrazil upanje, da bodo odkrili podrobnosti o tem.

Mattis se bo v Skopju po napovedih sešel z makedonsko kolegico Radmilo Šekerinsko in premierjem Zoranom Zaevom, ki je sklenil sporazum z Grčijo. Ameriški državni sekretar bo imel tudi pogovore z makedonskim predsednikom Gjorgejem Ivanovom, ki sporazumu z Grčijo nasprotuje.