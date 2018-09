Kavanaugh je bil kljub trdni opoziciji senatnih demokratov na poti do gladke potrditve najprej v četrtek v odboru za pravosodje, potem pa kasneje v celotnem senatu, saj imajo republikanci večino dveh glasov in doslej se še noben od njih ni izrekel proti kandidaturi. Pred dnevi pa je demokratska senatorka iz Kalifornije Dianne Feinstein napovedala, da ima informacijo, ki bo sprožila vprašanja o kandidatu. Šlo je za domneven incident pred desetletji, ko naj bi skušal Kavanaugh vinjen posiliti dekle na srednješolski zabavi. Feinsteinova naj bi imela to informacijo že od julija in republikanci jo sprašujejo, zakaj je ni objavila že prej. Senatorka odgovarja, da je šlo za anonimno prijavo.

Feinsteinova je zadevo predala FBI, ki je zavrnil preiskavo, v nedeljo pa se je prvič javno oglasila danes 51-letna profesorica klinične psihologije na univerzi Palo Alto v Kaliforniji in opisala dogodek ter dejala, da je ušla šele, ko je Kavanaughov prijatelj skočil nanj in ga potegnil stran. Fordova trdi, da sta jo Kavanaugh in prijatelj na srednješolski zabavi v Marylandu v 80. letih prejšnjega stoletja stisnila v kot. Kavanaugh naj bi jo grabil po telesu čez kopalke in ji zatiskal usta, da ni mogla poklicati na pomoč.

O dogodku molčala do leta 2012

V nedeljo je za Washington Post povedala, da je o tem molčala do leta 2012, ko sta šla z možem na zakonsko terapijo. Zapiski terapevta ali terapevtke kažejo, da je Fordova opisala, kako so jo napadli dijaki iz elitne srednje šole za fante, ki so postali spoštovani člani washingtonske družbe. To je potrdil tudi njen mož, ki je dodal, da je Kavanaugha čez čas omenila z imenom. 53-letni Kavanaugh je v nedeljo znova zanikal spolni napad. Bela hiša je prenesla njegovo izjavo, da kategorično in brez vsakega dvoma zanika, da bi to storil v srednji šoli ali kadarkoli v življenju.

Flake doslej ni bil med omahljivci glede potrditve Kavanaughove kandidature, demokrati so bolj računali na Susan Collins iz Maina in Liso Murkowski iz Aljaske zaradi pravice do splava. Obe jo podpirata, ampak hkrati v nasprotju z večino njunih strankarskih kolegov verjameta, da je Kavanaugh ne bo skušal odpraviti. Za demokrate ni dvoma, da bo to storil skupaj s konservativnimi kolegi na sodišču ob prvi priložnosti.

Flake je za Politico dejal, da želi slišati Fordovo, kar pomeni zaslišanje v senatu, vendar ni jasno, ali bo vodstvo stranke to dovolilo. Demokrati zahtevajo preložitev glasovanja. Če bo Flake na njihovi strani, Kavanaugh v odboru ne bo potrjen, ker imajo tam republikanci le en glas večine.

Poleg Flaka je tudi republikanec Lindsay Graham iz Južne Karoline dejal, da bo z veseljem poslušal, kaj ima povedati Fordova, in to primerjal z drugimi informacijami o kandidatu, vendar morajo to storiti čim prej. Republikanci imajo po drugi strani seznam 65 žensk, ki so poznale Kavanaugha v srednji šoli in so se podpisale pod pismo, ki pravi, da je kandidat za vrhovnega sodnika z ženskami vedno ravnal dostojno in spoštljivo.