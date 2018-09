V torek zjutraj bo po nekaterih kotlinah in nižinah megla. Čez dan bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 28, v Vipavski dolini in na Goriškem do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo večinoma sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo zlasti v sredo možna kakšna ploha ali nevihta. Še vedno bo zelo toplo za ta čas.