Viri časnika pravijo, da se ne bodo pogajali s pištolo, naperjeno v njihovo glavo, obenem pa razmišljajo o prepovedi izvoza delov in sestavin, ki jih nujno potrebujejo ameriška podjetja. Pogajanja bi se morala začeti okrog 20. septembra, Trump pa je Kitajce razburil z napovedjo novega samovoljnega paketa carin, ki naj bi jih uvedel še ta teden. Wall Street Journal poroča, da se je Trump sicer malce unesel, in na 200 milijard dolarjev uvoza ne bo uvedel 25-odstotnih, pač pa le 10-odstotne carine. Šlo naj bi za tehnološke izdelke, pa tudi morsko hrano, pohištvo, gume, kemikalije, plastiko, kolesa in otroške sedeže.

To bi pomenilo, da bi bilo z dodatnimi carinami obremenjenega polovica vsega izvoza kitajskega blaga v ZDA. Ameriški uvozniki se bojijo, da se bo blago na domačem trgu občutno podražilo. Trump zahteva, da Kitajska zmanjša svoj presežek v trgovini z ZDA, ki je lani nanesel 375 milijard dolarjev, preneha s krajo ameriške intelektualne in tehnološke lastnine ter odpravi subvencije za domačo proizvodnjo visoke tehnologije.

Doslej so ZDA že uvedle carine na uvoz kitajskega blaga v vrednosti 50 milijard dolarjev. Kitajska se je odzvala s povračilnimi ukrepi in te napovedala tudi za primer, da bo Trump nadaljeval z zaostrovanjem spora. Vendar pa se Peking Washingtonu ne more maščevati v enakem obsegu, saj Kitajska uvozi veliko manj ameriškega blaga, kot pa ga sama izvozi v ZDA.