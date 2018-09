Na Filipinih, kjer so oblasti najprej potrdile 58 žrtev tajfuna, se bojijo, da je zaradi močnega vetra, hudega deževja in poplav ter plazov življenje izgubilo 100 ljudi. Dva dni po tajfunu jih največ pogrešajo v mestu Itogon v provinci Bengut, približno 200 kilometrov severno od Manile, kjer se je sprožilo več plazov. Eden od njih naj bi po poročanju dpa zasul barako rudnika, kamor naj bi se pred tajfunom zateklo od 40 do 50 ljudi.

Reševalci se z odkopavanjem zemlje in blata skušajo prebiti do pogrešanih. Doslej so že našli nekaj trupel, po besedah tamkajšnjega župana Victoria Palangdana pa se bojijo, da preživelih ni. Oblasti v Manili so najprej potrdile 58 žrtev, ta številka pa se je povzpela na 65, potem ko so iz plazu izkopali več trupel. Še vedno pogrešajo 43 ljudi, več kot 155.000 pa jih ostaja v centrih za evakuacijo, poroča dpa.

V Hongkongu se je danes začelo odpravljanje posledic tajfuna, ki je južno Kitajsko zajelo v nedeljo in zaradi katerega so evakuirali več kot 2,5 milijona ljudi, odpovedali pa so tudi vse letalske polete in vlake, je poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua. Trije ljudje so umrli potem, ko so nanje padla drevesa, ena oseba pa je umrla pod porušeno zgradbo, je poročal kitajski center za odpravljanje posledic naravnih nesreč, poroča dpa.

V Hongkongu in na večjem delu kitajske obale je zaradi tajfuna življenje skoraj v celoti obstalo, ranjenih je več kot 200 ljudi. Tajfun je podrl več sto dreves, ki so poškodovala ceste in pločnike. Velika škoda je tudi zaradi poplav.