Nikdar več ne bo imel ruski aktivist Pjotr Verzilov toliko publike na svojem protestu, kot je je imel 15. julija letos. Takrat je oblečen v policista s še tremi protestnicami stekel na igrišče v drugem polčasu finala svetovnega prvenstva v nogometu v Moskvi in pred več kot milijardo gledalci na vseh kontinentih zmotil obračun Francije in Hrvaške. Ni trajalo dolgo, da so vse štiri člane glasbeno-aktivistične skupine Pussy Riot, ki imajo v zobeh predsednika Vladimirja Putina, odstranili z igrišča. To je bil eden redkih madežev nad organizacijo prvenstva, a večjega škandala zaradi incidenta pravzaprav ni bilo. Četverico so obsodili na petnajst dni zapora, potem pa je vse skupaj potihnilo.

Zdaj se je Verzilov vrnil v svetovne novice. Toda tokrat razlog ni protest proti Putinu in njegovi politiki. V soboto so ga s posebnim letalom za medicinske primere prepeljali iz Rusije v Berlin, potem ko je v torek med sodnim zaslišanjem v Moskvi naglo resno zbolel, imel med prevozom v bolnišnico več napadov, člani njegove družine pa so povedali, da je izgubil vid, da ne more govoriti in tudi hoditi ne. V Moskvi je bil na oddelku za intenzivno nego in bil brez zavesti do petka.

Po prevozu v Nemčijo so tamkajšnji zdravniki po poročanju domačih medijev v njegovem telesu našli močne psihotropne snovi, ni pa znano, ali jih je dobil v moskovski bolnišnici. Ena od članic skupine, Veronika Nikulšina, je kasneje za Reuters iz njegove bolniške sobe v Berlinu povedala, da se že počuti bolje in da bo vse v redu.

Rusija sodelovala in bila seznanjena s prevozom V času, ko se pred očmi svetovne javnosti odvija politični dvoboj obtoževanja med Rusijo in Veliko Britanijo o tem, kdo je kriv za zastrupitev bivšega dvojnega vohuna Sergeja Skripala z živčnim strupom novičok v Angliji, so simptomi Verzilova takoj napeljali na sume, da za boleznijo stoji ruska politika. »Mislimo, da je bil zastrupljen,« je bila na twitterju neposredna skupina Pussy Riot. Verzilova oče in soproga sta se zavzela za takojšno premestitev v Berlin, da bi ugotovili, ali je bil zastrupljen in s čim, ter da se zagotovi čim boljše okrevanje, je po poročanju CNN dejal Jaka Bizilj, v Ljubljani rojeni ustanovitelj in vodja neprofitne organizacije, fundacije Kino za mir, ki izpostavlja družbeno vlogo filma in podpira skupino Pussy Riot. Fundacija je organizirala letalski prevoz v sodelovanju z nemško vlado oziroma zunanjim ministrstvom, je za nemško agencijo DPA dejal Bizilj, ki Verzilova pozna že dlje časa. Ni znano, ali sta o tem primeru govorila tudi nemški in ruski zunanji minister, Heiko Maas in Sergej Lavrov, ko je bil slednji v petek na obisku v Berlinu. Je pa bila Rusija po besedah Bizilja razumevajoča pri organizaciji prevoza.