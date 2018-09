Slovenski novi val?

Ko sta se pred 20 leti na Festivalu slovenskega filma pojavila celovečerna igrana prvenca mlajših režiserjev, Outsider Andreja Košaka in Ekspres, ekspres Igorja Šterka – prvi je uspel pri domačem občinstvu, drugi je imel uspešno festivalsko kariero –, je to v kritiški percepciji že zadostovalo za priklicevanje pojmov, kot sta »pomlad« ali »renesansa« slovenskega filma. Kaj naj torej rečemo zdaj, ko se je letošnji, doslej 21. Festival slovenskega filma izkazal kot pravo zmagoslavje prvencev: trije igrani, Ne bom več luzerka, Posledice in Izbrisana, so osvojili po več nagrad, a tudi najboljši dokumentarec Koliko se ljubiš? je prvenec. Torej kar štirje – je to že »novi val«? Ali pa le naključje?