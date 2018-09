V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale tudi za novo sezono razpisujejo štiri gledališke, koncertni, dva glasbeno-scenska, tri filmske in pet otroških abonmajev. V sklopu slednjih bodo od oktobra do aprila na sporedu tudi sobotne otroške matineje z lutkovnim programom oziroma filmsko projekcijo animiranih ali otroških filmov.

V 21. sezoni v gledaliških abonmajih za odrasle v Domžalah obiskovalcem ponujajo šest izbranih predstav slovenskih profesionalnih gledališč, abonentom abonmaja Rdeči pa zagotavljajo v času predstave v vrtcu Urša tudi brezplačno varstvo za njihove malčke. Koncertni abonma združuje šest vrhunskih koncertov klasične glasbe pod umetniškim vodstvom Mateta Bekavca, glasbeno-scenski abonma povezuje zabavne trenutke med glasbo, kabarejem, gledališčem in vsem, kar se zgodi vmes. Filmski abonma pa prinaša nagrajene filme, ki so zaznamovali svetovna festivalska platna v zadnjem letu. Dopoldanski filmski abonma je namenjen predvsem srečanju starejših ljubiteljev filmske umetnosti.

Nove abonmajske obiskovalce bodo v preddverju Kulturnega doma Franca Bernika Domžale vpisovali od 20. do 25. septembra, dosedanje abonente, ki bodo obdržali sedež, do 17. septembra in tiste, ki bi želeli zamenjati sedež, do 19. septembra. Vpis abonmaja je mogoč tudi prek spleta s plačilom prek položnice ali spleta. Za to je treba izpolniti internetni obrazec na www.kd-domzale.si. Otroški abonma za vrtce in šole bodo v sodelovanju s šolami in vrtci prav tako vpisovali ta mesec. av

Tudi likovna razstavna dejavnost bo v novi sezoni podobno pestra kot prejšnja leta, napovedujejo v kulturnem domu, kjer od leta 2000 dalje vodijo in upravljajo razstavni prostor Galerije Domžale. Kot pravijo, ima likovna razstavna dejavnost v občini bogato zgodovino, ki sega od spontanih, ljubiteljskih začetkov do vedno bolj profiliranega in selektivnega pristopa ter širjenja dejavnosti s ciljem, da v mesto nekoč postavijo galerijo z vsemi funkcijami, ki jih taka institucija opravlja.