Branilka naslova Davisovega pokala Francija si je finale zagotovila že v soboto, ko je s 3:0 povedla proti Španiji. Na tekmeca v finalu je morala počakati od današnjega zadnjega obračuna, saj je Hrvaška po petkovem vodstvu z 2:0 popustila, kožo pa ji je reševal Borna Čorić, ki je v odločilnem dvoboju v Zadru ugnal Francesa Tiafoeja s 6:7 (0), 6:1, 6:7 (11), 6:1, 6:3. Finale Davisovega pokala, ki bo letos zadnjič potekal v takšni obliki, bo med 23. in 25. novembrom.

Medtem ko je Francija vodila s 3:0 že po dvoboju dvojic, v današnji preostalih posamičnih, ki nista več odločala o ničemer, pa so Španci znižali na 2:3, so bili precej bolj na trnih Hrvati. Američanom je namreč v soboto po zmagi v dvojicah prednost nasprotnika uspelo zmanjšati, drugo zaključno žogico za uvrstitev v finale pa je zapravil Marin Čilić, ki je klonil proti Samu Querreyju. Hrvati so vse upe položili v Borno Čorića, ki je proti Francesu Tiafoeju že zaostajal z 1:2 v nizih, nato pa zadnja dva gladko dobil. »Če ne bi bilo neverjetnih navijačev, bi gotovo izgubil. To je največja zmaga v moji karieri,« je povedal čustveni Borna Čorić.

Hrvati so se v finale Davisovega finala prebili tretjič, leta 2005 pa ga tudi osvojili. Za Francijo bo to že 19. finale, lovili pa bodo 11. zmago v tem prestižnem tekmovanju.