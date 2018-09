Seveda. V ponos nam je, da smo bili izbrani za gazelo regije. Priznanje je velika motivacija. Bodo pa jutri v središču seveda naši pogovori v zvezi s proizvodnjo in komercializacijo vitamina B12, ki ga izdelujemo iz odpadne sirotke. Upajmo, da bodo tovarno postavili v naslednjih dveh letih. Gre za zahteven projekt, ki se ne more zgoditi čez noč.

Težko pritrdim. Bomo videli (smeh). Gotovo vsako priznanje, ki ga podjetje prejme, pomaga, ko si potencialni partnerji ustvarjajo podobo o njem. Ko partnerji z nami podpišejo pogodbo za nov projekt, nam v bistvu zaupajo prihodnost svojega pomembnega izdelka. Pri odločitvi zato žal ne pomaga noben certifikat in nobena nagrada, celo to ne, kar smo za istega partnerja morda že naredili v preteklosti. Bistven je naš predlog, kako se znanstveno lotiti novega projekta. Šele ko jih prepričamo s tem, lahko računamo, da bomo dobili posel.

Zelo slikovito ste opisali, da bo Acies Bio še naprej kot roža, pri čemer cvet pomeni vašo ključno dejavnost – raziskovanje, cvetni listi pa projekte, ki ste jih razvili do točke, ko se prelevijo v ločena, ozko usmerjena podjetja. Medtem ko drugi od vas v prihodnosti pričakujejo, da se boste prelevili v multinacionalko…Ne bomo se pritoževali ne v prvem ne v drugem primeru. Predvsem si želim, da bomo razvijali nove tehnologije, ki bodo imele pozitiven vpliv na ta svet, na okolje in na dobrobit ljudi. Morebiti zveni preveč klišejsko, ampak naša strast je raziskovanje v tej smeri in to je bil tudi eden ključnih razlogov, da smo pred dvanajstimi leti ustanovili podjetje. Ste globalno nišno podjetje. Spremljate oblikovanje nove vlade?

Uh. Zelo smo zaposleni in politiko res malo spremljamo. Pomembno nam je, da dobro delamo tisto, na kar se spoznamo. Upamo pa, da bo vlada uspešna, predvsem pa, da bo delala po zdravi pameti.

Seveda ne. Je pa o tem morebiti celo preveč polemik. Politika se mora odločati preudarno, slovensko okolje mora ostati do gospodarstva in podjetnikov prijazno, drugače ne bo novih vlaganj, s tem pa ne bo novih delovnih mest in zagotovo tudi dobička ne bo več doma. To ne bo dobro ne za državo ne za njene ljudi. Tako bomo zgubljali na vseh področjih, v zdravstvu, šolstvu …, saj bo za vse manj denarja.

Zelo pozitivno je, da smo del Evropske unije, kjer veljajo določena pravila. Za sklade tveganega kapitala pa je Slovenija neznano okolje, vse turbulence in spremembe pa povečujejo stopnjo tveganja za njih, kar pomeni večje težave pri pridobivanju naložb.

Želimo si čimprejšnje komercializacije tako proizvodnje B12 ter zaključka kliničnih raziskav za novo zdravila, ki ga preizkuša naše hčerinsko podjetje na Nizozemskem. Gre za zdravilo za skupino bolezni, za katero medicina trenutno še nima učinkovitih terapij. Podjetje TM3 Therapeutics, ki ga vodi naš kolega dr. Enej Kuščer, je spin off podjetje, ki je nastalo s pomočjo evropskih skladov tveganega kapitala. Preizkušanje novega antibiotika v strateškem partnerstvu s Helmholtz Institut, eno najuglednejših raziskovalnih ustanov v Nemčiji, je še v zgodnejših fazah. V podjetju seveda ne spimo na lovorikah in se že aktivno ukvarjamo z več novimi obetavnimi projekti.

Odliv mladih slovenskih strokovnjakov v tujino je še vedno velik. A zdi se, da večjih kadrovskih težav, četudi sprejemate medse samo najboljše s poznavanjem najsodobnejših metod, nimate prav veliko.Res je, ampak se za vse to zelo trudimo. Želimo namreč najboljše ljudi tako iz Slovenije kot iz tujine, predvsem pa želimo iz tujine privabiti slovenske strokovnjake, ki so tja odšli na študij ali začasno delo. Za nove kadre, ki pridejo ki nam, nar zagotovo ni prvi motivator. K nam jih pritegnejo predvsem spodbudno ter urejeno delovno okolje in super projekti. Imajo namreč možnost delati res pomembne razvojne projekte. Uresničujejo lahko svoje ideje, kadar so te tržno zanimive, lahko v »svojem« projektu postanejo tudi lastniško udeleženi, izživijo svoje podjetniške ambicije in se naučijo veliko novega. Acies Bio je dokaz, da so lahko strastni raziskovalci, kar ste vsi štirje ustanovitelji podjetja, tudi odlični menedžerji…

Čeprav v laboratoriju nimam več časa delati, še vedno aktivno sodelujem v vseh projektih. To je strast, ki se ji težko odrečem. Lahko rečem, da je služba, ki jo imam, res dobra. Da sem postal raziskovalec, sem študiral skoraj deset let. Deset let se ukvarjam tudi z vodenjem podjetja, pa vem, da se bom moral kot menedžer še veliko naučiti. Zaenkrat me ne skrbi, saj rezultati kažejo, da smo kar na pravi poti. (Smeh.)

Zakaj je torej prav, da se gazele predstavite širši javnosti, da se ne skrivate?Ker potrebujemo dober kader. Moramo »priti na radarje« najboljših strokovnjakov, saj smo lahko samo z njimi še naprej inventivni in konkurenčni.