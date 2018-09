Po uspešno izvedenem prvem izboru regijske gazele v Ljubljani bo v četrtek na preizkušnji druga trojica podjetij. Na Otočcu bodo izbirali med podjetji Aristotel, Pako in Roletarstvo Medle.

Krški Aristotel je zdravstveni center, ki ga vodi ustanoviteljica in solastnica Darja Čakar. Letos zaokrožajo 20 let delovanja. Za izvajanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti, ki ju zagotavljajo v ambulanti v Krškem in Novem mestu, skrbi pri njih 32 zaposlenih, od tega osem zdravnikov in 26 zunanjih sodelavcev različnih strok, od teh 16 zdravnikov specialistov.

Za zdravje na delovnem mestu Podjetju sta sicer vsa leta glavni dejavnosti medicina dela, prometa in športa ter družinska medicina, v zadnjih letih pa vse več specialističnih dejavnosti ter promocija zdravja na delovnem mestu. Dejavnost širijo tudi na področju rehabilitacije, fizioterapije in estetske medicine. Lani so ustvarili 1,8 milijona evrov prihodkov, kar je v primerjavi z letom 2015 33-odstotna rast.

V načrtih novi trg Podjetje Pako, ki je specializirano za distribucijo repromateriala in opreme za reklamno in tiskarsko industrijo, ima sedež v Jesenicah na Dolenjskem. Podjetje vodi Gregor Šimunovič, predstavnik druge generacije tega družinskega podjetja. Pako svoje storitve prek dveh ločenih družb z enim logističnim centrom zagotavlja tako domačemu kot hrvaškemu trgu. Skupina zaposluje 47 ljudi in je lani ustvarila 9,45 milijona evrov prihodkov. Njihovi kratkoročni načrti zajema diverzifikacijo, širitev na nove trge do leta 2019, razvoj spletne trgovine, ki ima na njihovem področju še izjemen potencial, ter tesnejše sodelovanje z industrijo.