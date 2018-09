Promet je slovenska šibka točka. Izpusti iz prometa so največji vir toplogrednih plinov v Sloveniji, prometni sektor je največji onesnaževalec zraka z nekaterimi zdravju nevarnimi snovmi, kot so dušikovi oksidi, in je največji vir hrupa v okolju. Zaradi posledic, ki jih s prometom povzročimo okolju in zdravju ljudi, v Sloveniji vsako leto izgubimo skoraj dve milijardi evrov, so že davnega leta 2002 izračunali avtorji zadnje celovite študije zunanjih stroškov prometa. Danes je številka le še večja. Več kot 90 odstotkov stroškov prometa namreč povzroča cestni motorni promet (potniški in tovorni), ta pa vztrajno raste. Osebne avtomobile imamo v Sloveniji tako radi, da smo v dobrih 20 letih njihovo število skoraj podvojili…

Zakaj ne bi imeli raznolikosti tudi pri prevozu Konec leta 2017 je bilo po podatkih republiškega statističnega urada v Sloveniji več kot milijon osebnih avtomobilov, kar pomeni dva avtomobila na tri polnoletne prebivalce. Z avtomobilom smo opravili večino (68 odstotkov) vseh poti oziroma 84 odstotkov vseh kilometrov. Pri tem se je v dveh tretjinah jeklenih konjičkov vozila ena sama oseba. Ključni cilj letošnjega evropskega tedna mobilnosti, ki se je začel včeraj, bo tako prebivalstvo spomniti, da ob osebnem avtomobilu obstaja še paleta drugih možnosti potovanja med različnimi cilji, ki niso nujno slabše. Nasprotno. S kombinacijo različnih vrst javnega prevoza, kolesa, pešačenja, souporabe vozil… je mogoče cilj doseči učinkoviteje, hitreje in ceneje, opozarja nacionalna koordinatorka tedna Polona Demšar Mitrovič z ministrstva za infrastrukturo. Tako imenovana multimodalnost namreč pomeni izkoriščanje prednosti posameznih načinov mobilnosti, kot so priročnost, dostopnost, hitrost, stroški, zanesljivost, predvidljivost. »Tako si lahko sami sestavimo za nas najučinkovitejši miks in s tem prispevamo k razbremenitvi okolja, manjšim prometnim zastojem, večji prometni varnosti in stroškovni učinkovitosti,« našteva Demšar-Mitrovičeva. Ljudje imamo radi raznolikost pri hrani, modi, glasbi…, pri mobilnosti pa smo sužnji navad in se na dnevne poti vedno odpravimo na enak način, je s primerjavo opisala nesmiselnost takega početja.