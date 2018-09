V začetku leta je policija podala ovadbo zoper podjetje Sova Tri in njenega direktorja Asmana Hoxho, ker podjetje več kot eno leto ni plačevalo prispevkov svojim delavcem. Tožilka Lucija Helbl iz okrožnega državnega tožilstva v Slovenj Gradcu je prejšnji mesec sklenila, da ovadbo zavrže, saj ni uspela pridobiti dokazov za kaznivo dejanje. Z vrhovnega državnega tožilstva so nam odgovorili, da so se seznanili z zadevo in da jo bodo podrobno preučili. »Če bo treba, bo v skladu s predpisi v zadevi odrejen tudi strokovni nadzor,« so dodali.