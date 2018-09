Mestna občina Celje z vzpostavitvijo sistema izposoje koles KolesCE izpolnjuje zaveze iz lanskega maja sprejete celostne prometne strategije. Na osmih lokacijah v mestu je občina že uredila prve terminale s kolesi, ki bodo namenjena izposoji. Postaje so na Prešernovi ulici, pri celjski bolnišnici, na Dečkovi cesti, pri dvorani Zlatorog, na Muzejskem in Krekovem trgu, na Ljubljanski cesti in pri glavni avtobusni postaji. Na celjski občini do konca meseca napovedujejo postavitev še devetih postajališč za izposojo koles. Ko bo investicija zaključena, si bodo občani in obiskovalci mesta na 17 terminalih lahko izposodili 100 koles, od tega jih bo 34 električnih.

»V Celju imamo na področju trajnostne mobilnosti velike načrte. Javni sistem izposoje koles je le eden od ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bo mesto vedno bolj prijazno kolesarjem in pešcem,« je zagotovil celjski župan Bojan Šrot. Napovedal je, da nameravajo urediti še 30 kilometrov novih kolesarskih povezav, v prihodnosti pa bodo kupili še 40 električnih koles in zanje postavili dodatne štiri terminale za izposojo.

Sistem KolesCE deluje prek platforme nextbike, za katero je franšizo pridobilo podjetje Nomago. Navodila, kako se uporabniki registrirajo v sistem KolesCE, so dostopna na spletni strani bikes.nomago.si. Uporabniki bodo za izposojo navadnih koles plačali 10 evrov letne naročnine. Tisti, ki si bodo želeli izposoditi električna kolesa, pa bodo za letno naročnino odšteli 20 evrov. Prvih 30 minut vsake izposoje je brezplačnih, nato pa bodo uporabniki za vsakih nadaljnjih 30 minut izposoje navadnega kolesa plačali 0,5 evra, za električna kolesa pa 1 evro.

»Prednost omenjenega sistema je, da bo lahko uporabnik kolo prevzel v Celju, vrnil pa v Žalcu ali Laškem, saj se je za isti sistem odločilo že sedem sosednjih občin, ki bodo kolesa dobile še letos ali v začetku prihodnjega leta,« je poudaril višji svetovalec v sektorju za prostorsko načrtovanje, promet in varstvo okolja na celjski občini Miran Gaberšek.

Celjsko občino je investicija v sistem izposoje mestnih koles KolesCE stala 460.000 evrov. 80 odstotkov investicije je občina pokrila z evropskimi sredstvi in sredstvi ministrstva za infrastrukturo. Šrot napoveduje, da bo v prihodnje v središču Celja vse manj parkirnih prostorov za vozila, saj bodo več prostora namenjali kolesarjem in električnim vozilom. »V načrtu imamo tudi vzpostavitev mestnega avtobusnega potniškega prometa, ki bo predvidoma začel obratovati v začetku prihodnjega leta,« je zaključil celjski župan Šrot.