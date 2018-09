Nedavno so v Cankarjevem domu podrobneje predstavili program nove sezone. Generalna direktorica Uršula Cetinski je uvodoma omenila, da bo osrednji poudarek na treh tematskih festivalih, ki bodo k vsebini pristopali skozi različne umetnostne zvrsti, seveda pa bo tu tudi že tradicionalna paleta abonmajske in festivalske ponudbe.

Festivali na izbrane teme Prvi od omenjenih tematskih festivalov, Cankar o Cankarju, ki je posvečen stoletnici pisateljeve smrti, se je začel že pred meseci; v njegovem jedru je razstava Ivan Cankar in Evropa v Galeriji CD, med dogodki bo tudi mednarodni znanstveni simpozij o Cankarju, ki bo 11. decembra. Januarja bodo pripravili festival Maribor je naš, ki bo posvečen stoletnici profesionalnega delovanja SNG Maribor; največja umetniška hiša v Sloveniji se bo med drugim predstavila z Verdijevo opero Aida, baletom Peer Gynt v koreografiji Edvarda Cluga ter plesno predstavo Smrt v Benetkah po romanu Thomasa Manna in v koreografiji Valentine Turcu, Tone Partljič pa bo v nizu pogovorov gostil številne znane mariborske obraze. Veliko stavijo tudi na festival Na Olimpu, ki bo posvečen umetnosti in znanosti stare Grčije: v njenem okviru bodo junija odprli obsežno razstavo Ideja - Znanost in tehnologija antične Grčije, ki jo pripravljajo v sodelovanju z znanstvenim centrom in tehnološkim muzejem iz Soluna. Postavitev, ki bo na različne načine osvetljevala pomen antične Grčije v razvoju tako imenovane zahodne civilizacije, bo tudi vrhunec tokratnega razstavnega programa.

Jazz festival jih bo imel 60 Področje resne glasbe bo poleg abonmajev Slovenske filharmonije in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija ponudilo tudi oba hišna abonmaja, zlatega in srebrnega. Poleg teh velja omeniti vsaj še gostovanje »mehatronične opere« reCallas: Medeja v izvedbi HNK Ivana Zajca z Reke, v kateri bodo poleg ljudi nastopali tudi raznovrstni roboti. Abonma Glasbe sveta bo odprl islandski glasbenik Olafur Arnalds, rednemu programu Cankarjevih torkov pa se bo pridružil še poseben sklop šestih koncertov The Stone Series, ki ga je kuriral John Zorn, legenda avantgardnega jazza; ta bo v juniju tudi glavno ime jubilejnega Jazz festivala Ljubljana. Tudi sicer bo prireditev, ki bo prihodnje leto praznovala 60 let, posebno mesto namenila newyorški jazz sceni, Bogdan Benigar pa upa, da bo to kar »najboljši festival vseh časov«.