Slovenija je pomembna partnerica Kitajske pri skupnem razvoju pobude enega pasu, ene poti. S pomočjo te pobude je sodelovanje med Kitajsko in Slovenijo obrodilo čudovite rezultate. Po kitajski statistiki je leta 2017 obseg dvostranske trgovine med Kitajsko in Slovenijo dosegel 3,386 milijarde dolarjev, kar 24,08 odstotka več kot leto prej. Tudi večji projekti dvostranskega gospodarskega in trgovinskega sodelovanja so obrodili sadove. Kitajska družba Hengtian je prevzela podjetje Tam, razširila proizvodnjo in v Slovenijo skupaj vložila 16,27 milijona evrov. Kitajsko podjetje Zhejiang Jinke Entertainment Culture je za milijardo dolarjev odkupilo vse delnice podjetja Outfit. Kitajski srednje- in vzhodnoevropski sklad za naložbe je vložil dvaindvajset milijonov dolarjev v odkup 84,1 odstotka ljubljanske Javne razsvetljave. Hand Capital je za pridobitev laserske družbe Fotona vložil več kot sto milijonov dolarjev.

Družba Pipistrel je odprla podjetje v mestu Jurong, ki se nahaja v provinci Jiangsu in vložila dve milijardi kitajskih juanov v proizvodnjo letal. Kitajska družba Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & Electronic (APG) je s povečanjem kapitala v višini deset milijonov evrov pridobila dvajsetodstotni delež družbe Elaphe. Poleg tega sta podjetji skupaj vložili pet milijonov evrov za gradnjo tovarne in zagon proizvodnje v provinci Zhejiang. Slovensko podjetje Krka in Ningbo Meinuohua Pharmaceutical sta skupaj vložili dvesto trideset milijonov kitajskih juanov v ustanovitev skupnega podjetja na Kitajskem. Prav tako se izvajajo tudi projekti na mariborskem letališču, kamor je kitajsko podjetje vložilo šeststo šestdeset milijonov evrov. Nazadnje je skupina Hisense kupila petindevetdeset odstotkov družbe Gorenje, za kar je odštela skoraj 300 milijonov evrov. V načrtu je gradnja nove tovarne, kjer se bo letno izdelalo milijon televizijskih sprejemnikov. S tem se bo odprlo več sto novih delovnih mest. Projekt en pas, ena pot je gospodarskemu in trgovinskemu sodelovanju Kitajske in Slovenije podal krila.

Dandanes se pojavljajo vedno novi izzivi globalizacije. Trgovinski protekcionizem, enostranskost in populizem v svetu povzročajo razburjanje. Vedno več držav se zaveda, da se pri spopadanju s temi izzivi ne morejo zanašati le nase in ne morejo same rešiti težav, s katerimi se sooča svet. Pobuda en pas, ena pot je v zadnjih petih letih pokazala, da lahko od skupnega svetovnega razvoja vsi največ pridobimo le s sodelovanjem, ki ga zaznamujeta vzajemna korist in princip obojestranske zmage (win-win).

Ye Hao je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji