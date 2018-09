Aviratek je mešanica pustolovščine, sproščenega druženja, zabave in dobrodelnosti, ki jo organizira prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični. Za tekmovalnost na izzivu ne bo prostora, časov udeležencev ne bodo merili. »Veliko jih je, ki celoten poligon prehodijo in kakšno oviro tudi preskočijo. Številni osem kilometrov dolg izziv premagajo v eni uri, nekatere skupine pa si zanj vzamejo tudi štiri ure časa, saj se najzabavnejšim oviram rade večkrat posvetijo. Za nas so najuspešnejši tisti posamezniki in skupine udeležencev, ki na cilju na glas povedo, da se že dolgo niso tako dobro in sproščeno zabavali,« pojasni predstavnik organizacijske ekipe Franc Fritz Murgelj.

Kot pravi, si želijo, da bi odrasli v sebi prebudili sproščeno otroško radost ob čofotanju po blatnih lužah in plezanju po drevesih. Število udeležencev iz leta v leto raste: lani je sodelovalo 540 odraslih in 120 otrok, starih od tri do petnajst let, letos računajo na 700 odraslih in 170 otrok.

V družbi vrhunskih športnikov

»Posebno dekleta in žene so na naši pustolovščini Aviratek zelo sproščene in dobro razpoložene, saj so manj tekmovalne od moških in dogodek resnično jemljejo kot priložnost za sprostitev, druženje in dogodivščine,« zaupa sogovornik. Težkih ovir po njegovem mnenju ni: »Vsako oviro lahko premagajo tudi slabše fizično pripravljeni posamezniki. Med najbolj zaželene in najbolj adrenalinske ovire sodijo 90 in 50 metrov dolga vodna tobogana, čokoladni jacuzzi, bazen za zabavo s peno in ovira taščin jezik, ki je nekakšen labirint z električnim pastirjem. Vse ovire so zabavno poimenovane, med drugim bodo udeleženci letos premagovali ovire z imeni žgečkljiva Dolenjka, pot v pekel, ritodrs, slinko, stojko, domača župca in Tarzanov most.«

Od ostalih oviratlonov v naši državi se Aviratek najbolj razlikuje po tem, da namesto časa in števila uspešno premaganih ovir organizatorji merijo doseženo stopnjo otroške razigranosti v odraslih, posebej pa izpostavijo najštevilčnejše skupine in tiste, ki so si vzele največ časa za dogodivščino. Za najmlajše bodo organizatorji pripravili mini Aviratek s tremi krajšimi poligoni v dolžini 300 in 600 metrov ter treh kilometrov.

Prireditev slovi po svoji domačnosti, pristni dolenjski izkušnji in iskreni podpori domačinov, ki udeležence izziva zelo glasno spremljajo ob poligonu. Letošnji dogodek bodo s svojo navzočnostjo podprli nekateri vrhunski športniki: smučarski skakalci Peter Prevc, Robert Kranjec in Jurij Tepeš ter kolesarski šampion Primož Roglič, ki bo za dobrodelno dražbo prispeval tekmovalni dres. Zbrana sredstva bodo organizatorji namenili Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana in tako pomagali opremiti novo učilnico.