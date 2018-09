Novi trener ljubljanske ekipe Zoran Barišić je uspešno začel svoje delovanje. Njegovi izbranci so dosegli zmago na težkem gostovanju v Murski Soboti, kjer se je zbralo približno 5000 ljudi. Olimpija se je s tretjo zaporedno zmago prebila na drugo mesto prvenstvene lestvice, Mura, ki je Ljubljančanom nudila zelo dober odpor, pa po tretjem porazu ostaja šesta.

Prvi polčas so dobili Ljubljančani, ki so imeli žogo precej več v svoji posesti, toda borbeni muraši jim niso pustili prav veliko priložnosti. Prvo je sicer že v peti minuti zapravil Andres Vombergar, ki je z glavo preslabo streljal za Matka Obradovića.

Na drugi strani je enega redkih nevarnejših poskusov v 15. minuti sprožil Rok Sirk, a je bil s »škarjicami« nenatančen. V 26. minuti je moral Obradović posredovati po podaji/strelu Roka Kronavetra z leve strani, vezist Olimpije pa je štiri minute pozneje poskrbel za vodstvo Olimpije, ko je zadel z roba kazenskega prostora. Žoga se je od leve vratnice odbila v mrežo.

Precej razburjenja na polnih tribunah Fazanerije pa je bilo v 41. minuti, ko je Matic Črnic igral z roko v kazenskem prostoru, sodniki pa se niso odločili za najstrožjo kazen.

Končen izid v 90. minuti

Uvod drugega polčasa je bil mirnejši, v 52. minuti je sicer Črnic streljal z roba kazenskega prostora, a malo mimo cilja, deset minut pozneje pa so bili gostitelji blizu izenačenja, saj je Luka Šušnjara s strelom z glavo zadel vratnico ljubljanskih vrat.

Šušnjara je bil malce pozneje znova nevaren, ko je sprožil s slabih 20 metrov in le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. V 68. minuti je ob prekršku Matica Maruška nad Asmirjem Suljićem igralcem zavrela kri, bilo je precej odrivanja in tudi nekaj udarcev, posledica pa izključitvi Šušnjare in Dina Štigleca.

Takoj zatem je Macky Bagnack z glavo meril previsoko, sledilo pa je novo zatišje, kar zadeva nevarnejše akcije. Ljubljančani so predvsem čuvali minimalno prednost, Sobočani pa so se razumljivo bolj posvečali napadu, a niso našli poti skozi obrambo gostov.

Nevarno je sicer v 89. minuti s prostega strela s 25 metrov meril Žiga Kous, a je žoga zletela le malo mimo vratnice. Zato pa so gosti v 90. minuti prišli do podvojitve prednosti. Tomi Horvat je izgubil žogo na sredini igrišča, v protinapad so stekli trije ljubljanski nogometaši, učinkovito pa ga je zaključil Marko Putinčanin.

Sobočani bodo v 9. krogu prihodnjo nedeljo gostovali v Celju, Ljubljančani pa bodo gostili Aluminij.